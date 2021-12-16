‘Kıyamet buzulu’ hızla eriyor

'KIYAMET buzulu' olarak bilinen Antarktika
'daki dünyanın en büyük buzulu Thwaites, iklim krizinin neden olduğu sıcaklık artışından dolayı büyük bir hızla erimeye devam ediyor.
Yüzölçümü yaklaşık Britanya adası
kadar olan
Thwaites, gezegendeki en
önemli ve en riskli buzul
olarak anılıyor. Küresel
deniz suyu seviyesindeki
yükselişin yüzde dördü
bu buzuldan kaynaklanıyor.
Tek bir buzul için bunun
çok ciddi bir oran olduğunu
belirten
uzmanlar,
erime hızının
da giderek
arttığı
konusunda
uyarıyor. BBC News
'e
konuşan
ITGC'nin ABD
Baş
Koordinatörü Prof. Ted
Scambos, "Muhtemelen 10
yıldan kısa bir süre içinde
buzulun önünde dramatik
bir değişiklik olacak"
dedi. Bilim insanlarına göre
Thwaites'in tamamen kırılması
ve tüm suyunu okyanusa
dökmesi durumunda
küresel deniz seviyesi 60
santimetreden fazla yükselecek.
NEW YORK'A 5 METRELİK DUVAR
ABD'NIN New York kentinde 'iklime dayanıklılık' projesi yürütülüyor. Sularla çevrili kenti korumak için 5 metre yüksekliğinde duvar inşa ediliyor. Yetkililer 10 yıl içinde yaşanabilecek su baskını gibi felaketlerden kaçınmayı umuyor.