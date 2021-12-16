Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ‘Kıyamet buzulu’ hızla eriyor
Giriş Tarihi: 17.12.2021

‘Kıyamet buzulu’ hızla eriyor

‘Kıyamet buzulu’ hızla eriyor
'KIYAMET buzulu' olarak bilinen Antarktika'daki dünyanın en büyük buzulu Thwaites, iklim krizinin neden olduğu sıcaklık artışından dolayı büyük bir hızla erimeye devam ediyor. Yüzölçümü yaklaşık Britanya adası kadar olan Thwaites, gezegendeki en önemli ve en riskli buzul olarak anılıyor. Küresel deniz suyu seviyesindeki yükselişin yüzde dördü bu buzuldan kaynaklanıyor. Tek bir buzul için bunun çok ciddi bir oran olduğunu belirten uzmanlar, erime hızının da giderek arttığı konusunda uyarıyor. BBC News'e konuşan ITGC'nin ABD Baş Koordinatörü Prof. Ted Scambos, "Muhtemelen 10 yıldan kısa bir süre içinde buzulun önünde dramatik bir değişiklik olacak" dedi. Bilim insanlarına göre Thwaites'in tamamen kırılması ve tüm suyunu okyanusa dökmesi durumunda küresel deniz seviyesi 60 santimetreden fazla yükselecek.

NEW YORK'A 5 METRELİK DUVAR
ABD'NIN New York kentinde 'iklime dayanıklılık' projesi yürütülüyor. Sularla çevrili kenti korumak için 5 metre yüksekliğinde duvar inşa ediliyor. Yetkililer 10 yıl içinde yaşanabilecek su baskını gibi felaketlerden kaçınmayı umuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kıyamet buzulu’ hızla eriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA