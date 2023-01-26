Kıyamet saati 10 saniye ileri alındı

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, nükleer silah kullanma riski ile biyolojik ve kimyasal silah kullanım endişesini artırdı." denilen açıklamada, Rusya'nın, savaşı Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santral sahalarına taşıyarak, uluslararası protokolleri ihlal ettiği ve radyoaktif maddelerin geniş çapta yayılmasını riske attığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'ye, nükleer risk tehlikesindeki artışı azaltmak için Moskova ile ilkeli bir angajmana kapıyı açık tutması çağrısında bulunularak, "Benzeri görülmemiş bir küresel tehlikenin olduğu bu zamanda, uyumlu eylem gereklidir ve her saniye önemlidir." denildi.