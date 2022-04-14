Kızılay ve Kızılhaç’tan savaş mağdurları için yardım çağrısı

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen kişi sayısının artması üzerine Federasyon'un yardımlarını artırma kararı aldığı bildirildi.

Bu kapsamda IFRC'nin, Ukrayna ve çevre ülkelerdeki yaklaşık 3,6 milyon Ukraynalıya 2 yıl boyunca sağlık, su, hijyen ve barınma yardımları sağlamak üzere 1,2 milyar dolar acil yardım çağrısı yaptığı duyuruldu.

Toplanan yardımların ilk 3 ay boyunca acil yardım bekleyen 2 milyon Ukraynalıya ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, önceliklerinin en korumasız savaş mağdurları olacağını vurgulayarak, "Bu rakam, IFRC'nin şimdiye kadarki en kapsamlı acil durum yardım çağrısı. Şimdiye kadar 160 binin üzerinde kişiye sağlık ve ilk yardım desteklerinde bulunduk." dedi.

Chapagain, çatışmaların sürmesi durumunda daha fazla sivilin yardıma ihtiyaç duyacağını hatırlattı.