Kızılay, Yemen’de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı

Ubeyd, söz konusu yardımların Türkiye'nin savaştan zarar gören Yemenlilerin acılarını hafifletmek için insani yardım ulaştırma konusundaki hassasiyetinin yansıması olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.