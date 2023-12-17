Kızıldeniz’de gerilim tırmanıyor! ABD ve İngiliz savaş gemileri ateş açtı

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Kızıldeniz'de görev yapan ABD'ye ait Arliegh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Carney 16 Aralık sabahı erken saatlerde Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan 14 insansız hava aracını başarıyla vurdu. İHA'ların tek yönlü saldırı İHA'ları olduğu değerlendirildi ve bölgedeki gemilere zarar vermeden düşürüldü. Kızıldeniz'deki bölgesel ortaklar tehdit konusunda uyarıldı" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, HMS Diamond adlı savaş gemisinin Sea Viper füzesiyle bir İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "HMS Diamond Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen bir saldırı İHA'sını düşürmüştür. Bir Sea Viper füzesi ateşlenmiş ve hedefi başarıyla imha etmiştir. Son dönemde artan yasadışı saldırılar Kızıldeniz'deki uluslararası ticarete ve deniz güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Birleşik Krallık, küresel ticaretin serbest akışını korumak için bu saldırıları püskürtmeye kararlıdır" dedi.