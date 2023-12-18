Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor: Şirketler seferleri askıya aldı

İsrail ile Hamas arasında yükselen çatışmalar, Kızıldeniz'de gerilimi yükseltti. Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini vuracağını açıklamıştı. Saldırılarının ardından harekete geçen Uluslararası taraflarla Kızıldeniz'deki gerilimi görüşen Husiler, pozisyonlarının pazarlık konusu olmadığını belirtti. Öte yandan önceki gün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Husi kontrolündeki bölgeden insansız hava aracı (İHA) dalgası tespit edildiğini ve 14 İHA'nin vurularak düşürüldüğünü bildirmişti. Gelişmeler üzerine bazı denizcilik şirketleri bölgeyi rotasından çıkardı. Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, Alman Hapag Lloyd, İsveç merkezli MSC güvenlik gerekçesiyle Kızıldeniz'deki seferlerini askıya aldığını duyurdu. Danimarkalı taşımacılık şirketi A.P. Moller-Maersk ise, bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz üzerinden tüm konteyner sevkiyatlarının askıya aldığını belirtti.Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.