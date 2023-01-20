KKTC Başbakanı Üstel’den BM Barış Gücü’ne ’Taksim Sahası’ tepkisi

KKTC Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, BM'nin atmış olduğu adıma ilişkin, "Gençlerimizin spor yapmasına tahammülü olmayan bu ve benzeri zihniyetleri şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Üstel, çok kısa bir süre önce yenilenerek Kıbrıs Türk sporunun hizmetine sunulan tarihe mal olmuş Taksim Sahası'nın kullanımının zorlaştırılmasına yönelik BM'nin attığı adıma tepki göstererek, gençlerin spor yapmasına bile tahammülü olmayan bu ve benzeri zihniyetlerin, KKTC'yi bu adadaki haklarını aramaktan ve bunlara sahip çıkmaktan asla geri çeviremeyeceğini vurguladı.

BM'nin, Taksim Sahası'nın nasıl ve kimler tarafından kullanılabileceği ile alakalı herhangi bir kısıtlama, kural koyma veya söz söyleme hakkı olmadığına dikkati çeken Üstel, "Taksim Sahası'nı özelde Çetinkaya Türk Spor Kulübü, genelde ise tüm halkımız dilediği ve istediği zaman kullanabilir ve BM hiçbir Kıbrıslı Türkün Taksim Sahası'na girişine engel olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, KKTC Dışişleri Bakanlığının gerekli girişimleri yaparak, söz konusu faaliyetlerin sonlandırılmasını BM'den talep ettiğini, BM'nin adadaki statüsünün sorgulanma zamanının geldiğini, soruna çözüm bulunmaması halinde hükümet olarak Taksim Sahası ile alakalı gerekli her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı.

Osmanlı devleti döneminde "Cirit Alanı" veya "Cirit Hisarı" olarak bilinen Taksim Sahası, Çetinkaya TSK Futbol Takımı tarafından 1930'dan itibaren maç ve antrenmanlar için kullanıldı.

Çetinkaya TSK Futbol Takımı'na 1958'den itibaren tahsis edilen Taksim Sahası, 1958'den 2009'a kadar çeşitli gerekçelerle kapatıldı. Kulüp tarafından 2009'dan 2014'e kadar sadece antrenmanlar için faydalanılan saha 2014 yılında ralli şampiyonası nedeniyle yıkıldı.

Ay başında Türkiye'nin finans ve proje desteğiyle tekrar yapılan sahanın bu hafta düzenlenecek törenle resmen açılması planlanıyordu.

BM Barış Gücü, Taksim Sahası'na KKTC topraklarından ulaşımı engellemek için saha ile surlar arasına 17 Ocak'ta bariyerler yerleştirmişti.