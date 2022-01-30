KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye, KKTC’de refahın artmasına yönelik çalışmaları destekleyecek

Cumhurbaşkanı Tatar, Kovid-19 konusunda da KKTC'ye desteğin sürdüğünü belirterek, Omicron varyantıyla salgının geride kalmaya başladığını, turizm ve yeni açılımlarla da KKTC'nin Kovid-19 öncesi duruma geri geleceği beklentisini ifade ettiğini anlattı.

TÜRKİYE, KKTC MAKAMLARININ ALACAĞI KARARLARIN ARKASINDA

Maraş konusunda mevcut siyasetin aynı şekilde sürdürüldüğüne değinen Tatar, son BM kararı hakkında bazı noktalarda duyulan rahatsızlığın, yapılan açıklamalarla ilgili paydaşlarla istişare edildiğini de Oktay ile değerlendirdiğini söyledi.

Tatar, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu kararlarına işaret ederek, gerek iki devletlilik gerekse Maraş konusunda Türkiye'nin KKTC makamlarının alacağı kararların arkasında olduğunu ifade etti.

Savunduğu iki devlet politikasının Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tamamıyla desteklendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen dönemde bu konuda Türkiye ile dünya kamuoyuna verilecek mesajlarla durumun daha da kökleşmesi ve pekişmesi için atılacak adımları da görüşmede değerlendirdiklerini bildirdi.