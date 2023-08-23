KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Çanakkale yangınları için geçmiş olsun dileklerini iletti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Çanakkale dışında Bilecik Osmaneli ve Bursa Yenişehir bölgelerindeki yangınların da kontrol altına alınmasının sevindirici olduğunu kaydederek, "Yangında can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir." ifadesini kullandı.

Tatar, yangından etkilenen bölgelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar özelinde tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, şahsı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.