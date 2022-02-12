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Giriş Tarihi: 12.2.2022 00:49

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kovid-19’u atlattı

İHA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kovid-19’u atlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2 gün üst üste yaptırdığı koronavirüs test sonucunun negatif çıkması ile Kovid-19'u atlattığı açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya almıştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün yaptığı açıklamada koronavirüsü atlattığını belirterek, "Geçen hafta Kovid-19 test sonucumun pozitif çıkmasıyla kendimi karantinaya almıştım. Hafif belirtilerle geçen bu sürecin sonunda 2 gündür yaptırdığım test sonuçları negatif çıkmıştır. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim'' dedi.
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kovid-19’u atlattı
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