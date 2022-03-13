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Giriş Tarihi: 14.3.2022

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar SABAH’a konuştu: Türkiye büyük prestij kazandı

BETÜL USTA BETÜL USTA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar SABAH’a konuştu: Türkiye büyük prestij kazandı
ANTALYA Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin arabuluculuğu ile bir araya geldiği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasında ilk kez siyasi temasın kurulmasının ADF'ye bir anlam daha kattığını kaydeden Tatar, "İnşallah hayırlara vesile olur. Üçlü görüşme çok başarılıydı. Türkiye'de Sayın Çavuşoğlu'nun dışişleri bakanlarını bir araya getirmesi, bu toplantının diplomasi forumu içinde düzenlenmiş olması dünya kamuoyuna da Türkiye'nin bu konularda liderlik yapan bir ülke olduğunu gösterdi. Her iki tarafı bir araya getirebilecek bir liderliğin ortaya konmasından Türkiye büyük bir prestij kazanmıştır" şeklinde konuştu.
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar SABAH’a konuştu: Türkiye büyük prestij kazandı
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