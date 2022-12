KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Doğu Akdeniz mesajı

"TÜRKİYE'DEKİ İMKANLARIN KKTC'YE YANSIMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Tatar, Türkiye'de uygulanan finansman desteğinin KKTC'li esnaf ve iş insanlarına uygulanması konusunda da çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanmakta olan bazı avantajlı kredilerle ilgili olarak görüşmelerde bir noktaya gelmiştik. Düşük faizli, uzun vadeli. İş insanlarımızın, esnafımızın ödeme kabiliyetine göre birtakım cazip teklifler şu anda gündemdedir. İnşallah yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Bunlar bizim için fevkalade önemli ve değerlidir. KKTC'de biz Türk Lirası kullanıyoruz. Bunun için zaman zaman bu faizlerden dolayı sıkıntılar olabiliyor. Onun için burada uygulanan imkanların KKTC'ye de aynı şekilde yansıması çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk Tarafı Eş-Başkanı Cihat Lokmanoğlu ise, "İlk olarak, Kuzey Kıbrıs ekonomisi kendi ayakları üzerinde durabilmelidir. Bunun için de güçlü bir özel sektöre ihtiyacı vardır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile kurmuş olduğumuz 'Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu' ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Pandemi şartlarında bile çalışmalarını başarıyla sürdürmüştür. İkinci olarak, bizce Kuzey Kıbrıs yatırım ortamı olarak dünyanın en iyisi olmak zorundadır. Kuzey Kıbrıs'ta kurulan Yatırım Danışma Konseyi, yatırım ortamı için daha cesur kararlar alarak, Kuzey Kıbrıs yatırım ortamını daha da iyileştirebilecektir. Bu konuda, biz Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Üçüncü konu, Türkiye'de ekonomik ve sosyal aktörlerin bir araya geldiği 'Karma İstişari Komitesi' modelinin Kuzey Kıbrıs'ta kurulması için muhataplarımızla görüşüyoruz. Dördüncü husus, Kuzey Kıbrıs'ın dünya ile bütünleşme çabalarına destek olmak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, yer aldığımız her uluslararası ortamda, Kuzey Kıbrıs'a uygulanan haksız ambargoları gündemimizde tutuyoruz" diye konuştu.

"KKTC DOĞU AKDENİZ'DE PARLAYAN BİR YILDIZDIR"

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Ankara Sanayi Odası (ASO) Aralık ayı Meclis Toplantısına katıldı. Toplantıda Tatar'ın yanı sıra ASO Başkanı Seyit Ardıç, meclis üyeleri ve davetliler yer aldı. Tatar, Ada'da bir anlaşma olacaksa, anlaşmanın temelinde 2 devletin olacağını vurgulayarak, "Ülkemizde 144 farklı ülkeden öğrenci eğitim görmekte, 100'den fazla ülkede ticaret yapmaktayız, varlığımızı her geçen gün tüm dünyaya duyurmaktayız. Doğu Akdeniz'deki bu Türk devletini güçlendirmek için sanayimizi, tarımımızı, hizmetlerimizi, bilimsel çalışmalarımızı geliştirmemiz lazım. 2022 yılı geride kalırken çok büyük sıkıntılar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Pandeminin daha yaralarını sarmadan savaşla birlikte artan pahalılık, enerji fiyatları da KKTC'ye yansımıştır. Bütün bunlara rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada milli bir dava vardır. Günlük meseleler, günlük kısır siyaset, yapılan saldırılar; ama bizim için önemli olan devletimizi güçlendirmektir. KKTC, Doğu Akdeniz'de parlayan bir yıldızdır, Doğu Akdeniz'de istikrarın devamı için, Türkiye'nin güvenliği için anahtar görevindedir. Aynı milletin evlatlarıyız, büyük mücadeleler verdik. KKTC sizlerin desteği ile her geçen gün daha da kökleşmektedir" dedi. ASO Başkanı Ardıç ise, her zaman, samimiyet ve kardeşlik temelinde dayanışmaya ve KKTC'nin ekonomik olarak güçlenmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak iş birliklerine hazır olduklarını belirterek, "Ekonomimizde en öncelikli sorun enflasyondur. Yüksek enflasyon, üretici firmalar açısından kur kaynaklı bilanço bozulmaları ve finansmana erişimin azalması anlamına gelmekte. Süreç uzadıkça, enflasyonun maliyeti ağırlaşacak ve enflasyonu düşürmek için uygulanacak politikalar, ekonomik yavaşlamaya neden olacak. Bu noktada, vatandaşlarımızın hayat pahalılığından kalıcı olarak korunması ve üretici kesimlerimizin yatırımlarının artması için kur baskısının azaltılması ve fiyat istikrarının sağlanmasının önemli olduğunu vurgulamak isterim" diye konuştu.