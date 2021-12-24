KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat açıklaması: Kıbrıs’ta da uygulanabilir

Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni Zirvesi" programına, Tatar'ın yanı sıra KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ ile çok sayıda ekonomist ve akademisyen katıldı.

Burada konuşan Tatar, ana vatan Türkiye sevgisinin her zaman gönüllerinde olduğunun ve Türkiye'nin KKTC'ye katkılarının altını çizerek bulunduğu coğrafyada güçlü bir devlet olmanın onuruyla Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Tatar, günlük veya dönemlik krizlerin mutlaka gelip geçtiğini vurgulayarak "Önemli olan milletin duruşu, bekası, milletin geçmişi ve tarihiyle geleceğe umutla bakabilmesi için ortaya konulan siyasi iradenin inandırıcılığı ve verdiği güvendir." diye konuştu.

Türkiye'nin öngörüsü ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan yeni ekonomik siyasetin daha rekabet edebilen, daha fazla yatırım çekebilen, daha fazla üretebilen, cari açığın kapanabileceği bir siyaset olduğunu, piyasa güveni ve daha öngörülebilir bir ortam sunduğunu anlatan Tatar, Türkiye'nin güçlenmesinin KKTC'ye de olumlu yansıdığını kaydetti.

Tatar, Türkiye ekonomisi için çalışan herkese duyduğu güveni ve teşekkürlerini ileterek "Ekonomi bilimi güvene bağlıdır. Ülkeye güveneceksiniz, ülkenin geleceğine olan inancınızı belirteceksiniz ve spekülasyonlardan uzak duracaksınız." diye konuştu.

KKTC'nin para biriminin Türk lirası olduğunu ve bütçe tahminlerini, projeksiyonlarını buna göre yaptıklarını aktaran Tatar, "Dalgalı durumlarda birtakım farklı çevrelerin 'derhal avroya geçelim' şeklindeki görüşlerini kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC'nin dünyaya ana çıkış kapısının Türkiye olduğunu dile getirerek "Büyük Türkiye, KKTC ile birlikte Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de hem hidrokarbon arayışı çalışmalarında hem de havada göklerdeki ulusal pozisyonumuzun ve haklarımızın korunmasında fevkalade büyük bir değere sahiptir." dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz'de stratejik ve jeopolitik kazanımların yanı sıra hidrokarbon ve turizm açısından ortaya çıkacak zenginliklerin paylaşımının, ekonomiye olumlu yansımalarının olacağının altını çizdi.

- "'Mevduat kalkanı' uygulaması KKTC'de de geçerli olmalı"

Tatar, bir ekonomist ve Maliye Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak ekonomiye dair son gelişmeleri şöyle değerlendirdiğini belirtti:

"Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığım toplantıdan sonra bizim talebimiz ki zaten böyle olacaktır, talimatlar verilmiştir, 'mevduat kalkanı' dediğimiz son uygulamanın, para birimi Türk lirası olan KKTC'de aynen geçerli olmasıdır. İnşallah olacaktır, bir takım yasal düzenlemeler gerekmektedir. KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, sayın milletvekilimiz de mutlaka bunun takipçisi olacaktır."

Türkiye ile KKTC arasındaki ticarette ne kadar daha fazla Türk lirası yaygınlaşırsa o kadar iyi olacağını da belirten Tatar, KKTC'nin ithalatının yüzde 65'inin, yüzde 70'inin Türkiye kaynaklı olduğunu söyledi.

Tatar, şu ifadeleri kullandı

"Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye yapılan ihracatın Türk lirası olarak mümkün olduğunca faturalanması, KKTC'de Türk lirasının daha yaygın hale gelmesi anlamında olacağından, bu iktisat yönünden doğru bir beklentidir. Bu olduğu takdirde, KKTC'de 'dolarizasyon' dediğiniz, ne kadar aza indirilirse o kadar bizim de para birimimiz Türk lirasının daha fazla ekonomiye yansıması (gerçekleşecek) ve maaşı, geliri daha fazla Türk lirası olan memurumuzun, çalışanımızın ve bütün geliri Türk lirası olan insanlarımızın da korunması anlamında olacağından bu siyasetin burada olduğu gibi KKTC'de de benimsenmesi için çalışmalarımızı bu şekilde sürdürmekteyiz."

Tatar, genç ve çalışkan nüfusa sahip Türkiye'de büyük potansiyel gördüğünü de vurguladı.

- Atun: "Bu başarıyı tarih ve ekonomi kitapları yazacak"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun da Türkiye ve KKTC ekonomilerinin birbiriyle bağına dikkati çekerek "Son aylarda Türk lirasına değer kaybetme yönünde yapılan dış hamlelerin mikro ekonomik gerekçelerle izah edilebilir bir yönü olmadığının tespitindeyiz." dedi.

Atun, Kovid-19 salgını nedeniyle bütün dünyanın iki yıl boyunca çok büyük ekonomik dengesizlik yaşadığını belirterek bu süreç içerisinde ihracat hedeflerini büyüten, ihraç pazarlarını yaygınlaştıran, milli gelirini arttıran ve ödemeler dengesini giderek ihracat rekorlarıyla yükselten Türkiye'nin para birimi Türk lirasında görülen değer kaybının tamamıyla suni gerekçelerle oluştuğunu söyledi.

Türk lirasının kullanımının özendirilmesini desteklediklerini belirten Atun, "Bu programla şunu gördük ki, kriz oluşturmaya çalışan tarafların bu kriz ortamına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat müdahaleleri ve ekonomi yönetiminin de akılcı adımlarıyla tam bir karşı şok uygulaması yapılmış ve bunda tarihi bir başarı elde edilmiştir. Bu başarıyı tarih kitapları da ekonomi kitapları da yazacaktır." diye konuştu.

Atun, bunun KKTC ekonomisine de olumlu yansımaları olacağını belirterek "Bizim arkamızda tüm gücüyle Türkiye Cumhuriyeti ve paramızın arkasında da tüm gücüyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var." ifadesini kullandı.

Yeni ekonomik programın Türkiye ve KKTC'ye hayırlı olmasını dileyen Bakan Atun, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar halkı ve milleti için en doğrusunu yapan ana vatanımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi en doğru hamleyi yapmış olduğuna inancımız tamdır. Bunun ardından da en doğru ekonomik hamlelerin geleceğine olan inancımız ve güvenimiz tamdır."