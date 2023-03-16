KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan Kıbrıs halkı çağrısı

Toplantı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve dün Şanlıurfa ile Adıyaman'da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Ertuğruloğlu burada yaptığı konuşmada, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'e teşekkür etti.

Ertuğruloğlu, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifa ve Türk milletine başsağlığı dileyerek "6 Şubat 2023 tarihi gözyaşı ve hüzün dolu bir gün olarak hafızalarımızda kalacaktır. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyasının açılan derin yarayı kapatacak güce ve kabiliyete sahip olduğuna inancımın tam olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

KKTC hükümeti ve Kıbrıs Türk halkının her bir ferdinin deprem felaketinin derin acısını yüreğinde hissettiğini ve yaraların sarılması için ilk andan itibaren yardıma koştuğunu dile getiren Ertuğruloğlu, KKTC'den arama kurtarma, sağlık ve itfaiye başta olmak üzere çok sayıda ekibin yanı sıra 8 arama kurtarma aracı ve 82 tır yardım malzemesinin mümkün olan en kısa sürede bölgeye sevkedildiğini söyledi.