KKTC sandık başında

EN son 2018'de erken seçimlerin gerçekleştirildiği ve 4 yıl içinde 4 farklı koalisyon hükümetinin kurulduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
, (KKTC
) yine erken seçim için sandık başında. Cumhuriyet Meclisi
'nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere yapılacak seçim, 1974'ten sonra Kıbrıs Türk halkının 15'inci genel seçimi olacak. Siyasi partiler seçim propagandalarında ülke ekonomisi, pandemi ve Türkiye ile ilişkiler konuları üzerinde durdu. Anketlere göre, yeni bir koalisyon ihtimalinin ağır bastığı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
'ın partisi Ulusal Birlik Partisi
(UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi
'nin (CTP) seçimde en fazla oyu alan partiler olacağı öngörülüyor. Kıbrıs meselesinde UBP iki devletli çözümü, CTP ise federasyonu savunuyor. Kıbrıslılar kurulacak yeni hükümetin uzun ömürlü olması ve yapılması vaat edilen projelerin hayata geçirilmesini istiyor.