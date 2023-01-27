KKTC’de İngiliz sömürge yönetiminde şehit olanlar anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk halkının 27-28 Ocak 1958, İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 65'inci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi. Başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler anıtına protokol sırasında göre çelenkler sunuldu. Törende konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 27-28 Ocak 1958'in, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, aynı yıl Lefkoşa ve Gazimağusa'da gösteri yapan gençlere, İngiliz sömürge idaresinin müdahalesi sonucunda 7 şehit verildiğini ifade etti.