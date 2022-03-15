KKTC’de son 24 saatte 527 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 206 test yapılırken 527 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti ve 320 kişi taburcu edildi.

3 bin 888 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken yoğun bakımda 7 hasta bulunuyor.

205 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgının başından bu yana 74 bin 268 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 205 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC genelinde son 24 saatte 890 Kovid-19 aşısı yapıldı.

RUM KESİMİNDE 3 BİN 294 VAKA

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 92 bin 295 test yapılırken 3 bin 294 yeni vaka belirlendi ve 2 kişi de hayatını kaybetti.

Rum kesiminde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 904'e, toplam vaka sayısı ise 360 bin 78'e yükseldi.