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Giriş Tarihi: 15.3.2022 22:14

KKTC'de son 24 saatte 527 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC’de son 24 saatte 527 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 527 Kovid-19 vakası görüldü. Ülkedeki toplam vaka sayısı 74 bin 268'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 206 test yapılırken 527 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti ve 320 kişi taburcu edildi.

3 bin 888 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken yoğun bakımda 7 hasta bulunuyor.

205 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgının başından bu yana 74 bin 268 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 205 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC genelinde son 24 saatte 890 Kovid-19 aşısı yapıldı.

RUM KESİMİNDE 3 BİN 294 VAKA

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 92 bin 295 test yapılırken 3 bin 294 yeni vaka belirlendi ve 2 kişi de hayatını kaybetti.

Rum kesiminde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 904'e, toplam vaka sayısı ise 360 bin 78'e yükseldi.

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KKTC'de son 24 saatte 527 Kovid-19 vakası görüldü
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