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Giriş Tarihi: 7.1.2022 00:06

KKTC'de vaka sayısı rekor kırdı! Sağlık sisteminde aksamalar başladı

İHA
KKTC’de vaka sayısı rekor kırdı! Sağlık sisteminde aksamalar başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte bin 1 yeni vaka tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti

KKTC'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı son 3 gündür rekor tazeliyor. Ülkede, son 24 saatte yapılan 20 bin 882 test ile bin 1 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 39 bin 371'e ulaştı. KKTC'de Salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Vakaların 434'ü Lefkoşa'da, 239'u Girne'de, 242'si Gazimağusa'da, 50'si Güzelyurt'ta, 12'si İskele'de ve 24'ü Lefke'de kaydedildi. KKTC'de salgının başından bu yana 143 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

HASTA KABULÜ YAPILAMIYOR

KKTC genelinde ki devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları arasında da Covid-19'un yayılması nedeniyle sağlık sisteminde aksaklıklar yaşanmaya başlarken, Girne Akçiçek Hastanesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerinde hasta kabulü yapılamıyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın hızlı şekilde artan korona virüs vakaları nedeni ile bazı tedbirleri yürürlüğe koyması bekleniyor.

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KKTC'de vaka sayısı rekor kırdı! Sağlık sisteminde aksamalar başladı
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