KKTC’deki orman yangınının nedeni belli oldu

KKTC'de bulunan Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda dün başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının çıkış nedeni belli oldu. KKTC polisinden yapılan açıklamaya göre, yangın aşırı sıcak nedeniyle sarkarak birbirine sürten elektrik tellerinde oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla çıktı. Ormanlık alanda meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 10 hektarlık arazi içerisindeki çam, servi, yabani zeytin ve harnup ağaçları ve maki bitki örtüsü yandı.



KKTC'Lİ BAKAN ÇAVUŞ'TAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, orman yangınlarına karşı halka duyarlılık çağrısı yaptı. Ormanlık alanlara sigara izmariti atılmaması yönünde uyarılarda bulunan Çavuş, en ufak bir duman görüldüğünde itfaiye ve orman yangın ihbar hatlarının aranmasını istedi. Çavuş, Tatlısu-Mersinlik arasındaki yangının erken müdahaleyle ve özellikle helikopterle erken müdahale sayesinde kontrol altına alındığını vurguladı.