KKTC’den Rum kesimine nokta atışı dört öneri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum tarafına 4 sayfadan ve 4 maddeden oluşan işbirliği paketi teklif etti. Birleşmiş Milletler'e (BM), iki devletli çözüm temelinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda işbirliği önerileri içeren bir paket sunuldu. Tatar, BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Muavini Miroslav Jenca'yı kabul etti. Jenca'yı kabulünün ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres aracılığıyla GKRY lideri Nikos Anastasiadis'e iletilmek üzere hazırladıkları işbirliği önerilerini, Jenca'ya sunduğunu ifade etti.DışişleriBakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, önerilerini içeren paketi "kuvvetle" desteklediklerini bildirdi. Açıklamada, bu önerilerin hayata geçirilmesinin, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi aynı zamanda Ada'da mevcut iki devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacağı kaydedildi. ANKARA