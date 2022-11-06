KKTC’den Rum yönetimine ‘müze’ tepkisi

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum yönetiminin Türk katışı terörist Yeoryos Grivas'ın saklandığı evi müzeye dönüştürme kararı hakkında açıklama yaptı. "Rum komşularımız bizi yine şaşırtmadı" diyen Ertuğruloğlu, "Rum Meclisinin, Kıbrıs Türkleri'nin katili terör örgütü EOKA'nın kurucu lideri Yeoryos Grivas'ın Güney Lefkoşa'da bir dönem saklandığı Azina Evi'nin müzeye dönüştürülmesine karar vermesi, ırkçı ve Türk düşmanlığı hislerini her zaman canlı tutmaya çalıştıklarının ve Türk düşmanlığından beslendiklerinin en bariz göstergesidir" dedi.Rum yönetiminin yeni nesle Türk katili terörist Grivas'ın yaptıklarını göstermek istiyorsa, onlara, Kuzey Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni görmelerini salık veririm" dedi. KKTC Bakanı Ertuğruloğlu, "İstediğiniz kadar silahlanın, istediğiniz kadar teröristlerin anısına müze açın, Kıbrıs Türkleri, Anavatan Türkiye ile birlikte. Kıbrıs'ta kendi egemen devletinde var olmaya devam edecektir" sözlerini kullandı.