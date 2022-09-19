KKTC’den Rumlara karşı yeni politika

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin devam eden karalama kampanyalarına karşılık Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin net tavrı sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York ziyareti ve Kıbrıs konusuyla ilgili Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.Ekim 2020'de Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yeni bir siyaset geliştirdiklerini belirten Tatar, bunun da Kıbrıs'taki bir anlaşmanın ancak egemen eşitlik ve yan yana yaşayan iki devletin işbirliği temelinde olabileceğini, bunu da tüm muhataplarıyla paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlaka kuzeyde egemen bir Türk devleti olması lazım. Egemen bir Türk devleti olmadan bu siyasetimizi, ulusal çıkarlarımızı ve milli hedeflerimizi asla sürdüremeyiz" dedi. Tatar, yeni vizyonlarını (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) Nisan 2021'de Cenevre'de BM'ye sunduklarını anımsatarak, bundan önce federal temelde yapılan tüm müzakerelerde, Türk tarafının iyi niyetinin tüketildiğini söyledi.Rumların egemenliğini KKTC'ye de yaymak için uğraştığına işaret eden Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün kalkması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesi durumunda, Kıbrıs Türklerinin Ada'da varlığını sürdürebilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mersin'de gündemi değerlendirdi. Töre, "Enerji bakımından bugün Rusya'nın Avrupa'ya kısıtlama yapması Türkiye'nin önünü açacaktır. Doğu Akdeniz'deki enerjiyi 'Bir an önce Avrupa'ya nasıl ulaştırırız?' projeleri hızlandırılacaktır. Bunun da bizim lehimize olacağına inanıyorum" dedi.