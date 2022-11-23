Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri KKTC'den Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı: Allah biz felaketlerden korusun
Giriş Tarihi: 23.11.2022 14:02

KKTC'den Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı: Allah biz felaketlerden korusun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Düzce'deki deprem sebebiyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajını iletti.

AA
KKTC’den Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı: Allah biz felaketlerden korusun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremle yayımladığı mesajla "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden dolayı üzüntülerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Can kaybı olmaması en büyük temennimiz. Yaralılara acil şifalar dilerim. Allah bizleri her türlü afet ve felaketlerden korusun. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletirim." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise yaptığı yazılı açıklamada, Düzce'de yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Töre, depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydederek, Türkiye ile sevinç ve acıları daima birlikte paylaştıklarını vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC'den Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı: Allah biz felaketlerden korusun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA