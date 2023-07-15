Klasik istişare mekanizmaları canlandırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi temasları kapsamında bir araya geldiği Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi sonrası iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. İki ülke arasındaki istişare mekanizmaları yeniden canlandırılacak. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Kıbrıs konusu dışında anlaşmazlık yaşanan konular bu toplantılarda masaya yatırılacak. Öncelikli olarak çözülmeye daha yakın olan mevzular görüşülecek. Ayrıca karşılıklı olarak deniz tatbikatları sınırlandırılacak. Yaz ayları ve milli günlerde tatbikat yapılmaması kuralına riayet edilecek.