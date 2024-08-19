‘Klavye delikanlısı’na 3 yıl hapis

İngiltere'de 29 Temmuz'da Southport kentindeki üç çocuğun öldürüldüğü saldırı sonrası aşırı sağın şiddet eylemleri patlak vermişti. Yetkililer, ırkçı şiddet eylemlerine karşı alarma geçerken gerek sokakta gerek sosyal medya platformlarında sert önlemler alınıyor. X platformundan milleti sokağa, göçmenlere karşı ayaklanmaya çağıran bir kişi 'isyanı kışkırtma' suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.İngiliz basını hapis cezası alan 90 bin takipçili Carer Wayne O'Rourke için 'klavye delikanlısı' ifadesini kullandı. Bu durum sosyal medya platformlarının içeri ile ilgili problemleri akla getirdi. İngiltere'de 2023'te parlamentodan geçen ve gelecek yıl yürürlüğe girecek olan Çevrim İçi Güvenlik Yasası, aşırı sağcı grupların çevrim içi koordine olarak başlattığı şiddet olaylarının önüne geçmeyi hedefliyor. Yasa ile sosyal medya şirketlerine yeni sorumluluklar getirilecek ve çocukların çevrim içi ortamlarda korunması amaçlanacak. Yasa gereği, X, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları belirli kategorilerdeki yasadışı içeriği kaldıracak ya da ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.İNGİLTERE'DE gelecek yıl uygulanacak yasa ile kural ihlali, şirketlere gelirlerinin yüzde 10'una ya da 18 milyon sterline mal olabilecek. Ofcom (medya denetim kuruluşu) işleyişi denetleyecek ve yeni yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere karşı harekete geçme yetkisine sahip olacak.