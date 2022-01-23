Klip için gerçek silahla soygun

Belçika
'nın
başkenti Brüksel
'de 3 rapçiden oluşan DMH adlı grup üyeleri, yeni şarkılarına klip çekmek için gerçek silahla soygun girişiminde bulundu. Ülke basınında yer alan haberlere göre, kar maskesi takan 3 rap şarkıcısı, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Almanya
yapımı bir makinalı tüfek ve sahte bir tabanca ile süpermarket zincirinin bir şubesine girdi. Müşterileri ve çalışanları tehdit eden rapçiler, çalışanlardan birini bir süre rehin aldı. Hiçbir şey almayan rapçiler, otomobille olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine üçlü yakalanarak gözaltına alındı. Makinalı tüfeğin boş olduğunu belirten rapçiler, çektikleri kayıtları kullanmama koşuluyla serbest bırakıldı.