Knidos’tan İstanbul’a sefer kitabeleri çıktı

Muğla'nın Datça ilçesinde 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Emeviler Dönemi'ne ait mermer ve kireç taşından dört kitabe bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tarih Kurumu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, dün MS 685-711 yılları arasında Knidos Kenti'nde hüküm süren Emeviler'e ait olduğu belirlenen dört kitabe ortaya çıkarıldı. Kitabelerde, Emeviler'in İstanbul'a yapacakları sefere katılacak olan boylar ile komutan ve yöneticilerin isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi. Mermer ve kireç taşından dört kitabenin, 15 santimetre ile 1 metre arasında değişen boylarda olduğunu ifade eden Prof. Doksanaltı, incelemelerin sürdüğünü söyledi. DHA