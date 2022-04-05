Kod adı: Kömür! Ukrayna’da direnişin sembolü olan efsanevi keskin nişancının tek bir amacı var

Rusya Ukrayna savaşı başladığından beri ilginç 'kahramanlar' ve 'savaş uçakları' ile ilgili ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi. Ancak bu defaki iddianın bir fotoğrafı da var.
KOD ADI: KÖMÜR
The Times'da yer alan habere göre 'Kömür' ismi verilen keskin nişancı Rus birliklerine zor anlar yaşatıyor. Tüm Rusları ülkeden çıkarmak gerektiğini söyleyen Kömür'ümn Rus askerlerine 'ork' benzetmesi yaptığı da iddia edildi.*
EFSANEVİ KESKİN NİŞANCIYA BENZETİLİYOR
Keskin nişancı, İkinci Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldüren ve bu nedenle 'Leydi Ölüm' lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor. Pavlichenko şimdiye kadarki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul ediliyor.
*Orklar, J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde bir ırk.