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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:20 Son Güncelleme: 5.4.2022 10:29

Kod adı: Kömür! Ukrayna'da direnişin sembolü olan efsanevi keskin nişancının tek bir amacı var

Kod adı: Kömür! Ukrayna’da direnişin sembolü olan efsanevi keskin nişancının tek bir amacı var

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı ile birilikte Ukrayna'da çeşitli kahramanlar adından söz ettiriyor. Daha önceden birer iddia olarak bulunan kahramanlara bu defa fotoğrafı da olan bir keskin nişancı eklendi. Kod adının 'Kömür' olduğu ifade edilen keskin nişancının bu defa kanlı canlı bir fotoğrafı da var. Rus birliklerini ülkeden çıkarmaya ant içtiği iddia edilen Kömür'ün Ukrayna direnişin sembolü olduğu söyleniyor.

Rusya Ukrayna savaşı başladığından beri ilginç 'kahramanlar' ve 'savaş uçakları' ile ilgili ortaya atılan iddialara bir yenisi eklendi. Ancak bu defaki iddianın bir fotoğrafı da var.

KOD ADI: KÖMÜR

The Times'da yer alan habere göre 'Kömür' ismi verilen keskin nişancı Rus birliklerine zor anlar yaşatıyor. Tüm Rusları ülkeden çıkarmak gerektiğini söyleyen Kömür'ümn Rus askerlerine 'ork' benzetmesi yaptığı da iddia edildi.*

DİRENİŞİN SEMBOLÜ

Gerçek kimliği bilinmeyen kadın, Ukrayna'da resmen direnişin sembolü haline gelmiş durumda. Kömür'ün son nefesine kadar Rusya ile savaşmak için ant içtiği söyleniyor.

EFSANEVİ KESKİN NİŞANCIYA BENZETİLİYOR

Keskin nişancı, İkinci Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldüren ve bu nedenle 'Leydi Ölüm' lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor. Pavlichenko şimdiye kadarki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul ediliyor.

*Orklar, J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde bir ırk.

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Kod adı: Kömür! Ukrayna'da direnişin sembolü olan efsanevi keskin nişancının tek bir amacı var
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