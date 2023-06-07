Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, UCM Başsavcısı Karim Han ile görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han ile bir araya geldi. Petro, UCM Başsavcısı Han'ı başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kabul etti.

Ulusal basında çıkan haberde, toplantıda, UCM'nin Kolombiya'daki silahlı çatışma sırasında işlenen tüm suçların soruşturulması ve cezasızlığın ortadan kaldırılmasına yönelik devlet ile işbirliği konularını masaya yatırdığı bildirildi. Görüşmede, UCM'nin Kolombiya'da büro açması konusunun da değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Adalet Bakanı Nestor Osuna, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Sekreteri Vladimir Fernandez, Bakan Yardımcısı Elizabeth Taylor ve Hollanda Büyükelçisi Carolina Olarte'nin de katıldığı belirtildi.

Han'ın gün içinde San Carlos Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Leyva ile de bir araya gelerek, iki taraf arasında 2021'de imzalanan anlaşmanın taahhütlerini ele aldığı kaydedildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiyalı makamların UCM ile yakın iş birliği ve gerekli desteğin sağlanmasında UCM ile hemfikir olduğu ifade edildi.