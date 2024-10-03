Kolombiya, İsrail’i kınadı: Derhal soykırımı durdurun!

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya hükümeti adına, Orta Doğu'daki çatışmalarda tarafların özellikle de İsrail ve İran'ın gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını ifade eder." denildi.

İnsan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kolombiya'nın masum vatandaşlara yönelik her türlü savaş yanlısı eylemi şiddetle reddettiğini yineliyor, derhal ateşkes ilan edilmesi, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve uluslararası toplum tarafından gönderilen insani yardımların ülkeye girişinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.