Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kolombiya, İsrail’i kınadı: Derhal soykırımı durdurun!
Giriş Tarihi: 3.10.2024 10:19

Kolombiya, İsrail’i kınadı: Derhal soykırımı durdurun!

Katil İsrail’e tepkiler yağmaya devam ediyor. Bu kez de Kolombiya hükümeti, Gazze’deki soykırımın durdurulması ve acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

AA
Kolombiya, İsrail’i kınadı: Derhal soykırımı durdurun!

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya hükümeti adına, Orta Doğu'daki çatışmalarda tarafların özellikle de İsrail ve İran'ın gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını ifade eder." denildi.

İnsan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kolombiya'nın masum vatandaşlara yönelik her türlü savaş yanlısı eylemi şiddetle reddettiğini yineliyor, derhal ateşkes ilan edilmesi, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve uluslararası toplum tarafından gönderilen insani yardımların ülkeye girişinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

KOLOMBİYALILAR TAHLİYE EDİLİYOR

Açıklamada ayrıca Bakanlığın Lübnan'da yaşayan Kolombiyalıların güvenliğini garanti altına almaya odaklandığı belirtildi.

Öte yandan, 117 Kolombiyalının bulunduğu bir uçağın da Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Bogota'ya hareket ettiği ifade edildi.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kolombiya, İsrail’i kınadı: Derhal soykırımı durdurun!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA