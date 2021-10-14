Kolombiya’da katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'dan gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen korkunç kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. İşte detaylar...
Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kasabasından İbaque kentine giden otobüs uçuruma yuvarlandı.
6 ÖLÜ, 9'U ÇOCUK 24 YARALI
Kazada 6 yolcu yaşamını yitirdi, 9'u çocuk 24 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı