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Giriş Tarihi: 14.10.2021 23:29 Son Güncelleme: 15.10.2021 00:23

Kolombiya'da katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA
Kolombiya’da katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 9'u çocuk 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kolombiya'dan gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen korkunç kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kasabasından İbaque kentine giden otobüs uçuruma yuvarlandı.

6 ÖLÜ, 9'U ÇOCUK 24 YARALI

Kazada 6 yolcu yaşamını yitirdi, 9'u çocuk 24 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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Kolombiya'da katliam gibi kaza! Otobüs uçuruma devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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