Kolombiya’da kömür madeninde patlama! 9 ölü

Kolombiya'da, 30 Mayıs'ta maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. BBC'nin Ulusal Madencilik Ajansına (ANM) dayandırdığı haberde, acil durum ekiplerinin, patlamanın ardından madende mahsur kalan 6 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GAZ BİRİKMESİ NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ölü sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Santander yönetim bölgesine bağlı El Zulia kasabası yakınlarında bulunan maden ocağındaki patlamaya gaz birikmesinin neden olduğu kaydedildi.

El Zulia kasabasında, 30 Mayıs'ta kaçak olduğu değerlendirilen kömür madeninde patlama olmuştu. Patlama sonucu 14 işçinin madende mahsur kaldığı, 1 kişinin ise öldüğü bildirilmişti.

Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor. Kolombiya'da 2010'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.