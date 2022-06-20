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Giriş Tarihi: 20.6.2022 01:21 Son Güncelleme: 20.6.2022 01:24

Kolombiya'da seçimin galibi Gustavo Petro oldu

AA
Kolombiya’da seçimin galibi Gustavo Petro oldu

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, yüzde 92'si açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu adayı Gustavo Petro oyların yüzde 50,69 alarak kazandı

Seçimin 2. turunda yüzde 92'si açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Petro, yüzde 50,69 ile en çok oy alan aday oldu.

Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Rodolfo Hernandez ise yüzde 47,04 ile Petro'yu takip ediyor.

Seçimi kazanacak aday, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, düzenlediği basın toplantısında, seçimi takip etmek üzere 33 ülkeden 418 uluslararası gözlemcinin hazır bulunacağını belirtmişti.

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Kolombiya'da seçimin galibi Gustavo Petro oldu
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