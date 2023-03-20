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Giriş Tarihi: 20.3.2023 20:49

Kolombiya'da silahlı saldırı: 5 ölü, 14 yaralı

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

AA
Kolombiya’da silahlı saldırı: 5 ölü, 14 yaralı

Kente bağlı Villanueva Mahallesi'nde, dans eden bir gruba kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda, ikisi olay yerinde olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı.

Yerel basına göre, iki motosikletle olay yerine gelen silahlı 6 kişi dans eden bir gruba rastgele ateş ettikten sonra kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırganların bulunmasına yardımcı olacak kişilere 50 milyon Kolombiya pesosu (10 bin dolar) ödül verileceğini duyurdu.

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Kolombiya'da silahlı saldırı: 5 ölü, 14 yaralı
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