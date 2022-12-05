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Giriş Tarihi: 5.12.2022 21:19

Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27'ye yükseldi

Kolombiya’nın Pueblo Rico şehrinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

İHA
Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi

Kolombiya'nın kuzeybatı bölgesinde bulunan Pueblo Rico şehrinde dün yaşanan toprak kaymasında can kaybı arttı.

27 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bir otobüs ve bir motosikletin toprak altında kaldığı bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Devlet Başkanı Gustavo Petro şu ana kadar 3'ü çocuk olmak üzere toplam 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

"AİLELERERE GEREKEN DESTEK SAĞLANACAK"

Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini aktaran Petro, felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, Kolombiya hükümetinin kurbanların ailelerine gereken desteği sağlayacağını söyledi.

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Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27'ye yükseldi
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