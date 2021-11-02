Komşuda sahte PCR testi operasyonu

Bulgaristan'ın Harmanlı kentinde polis, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Bulgar turistlere sahte PCR testi sağlayan bir kişinin evine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda kişi adına düzenlenmiş, kullanıma hazır ve sonucu "negatif" PCR testi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bulgar polisi, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Bulgar turistlere Harmanlı kentinde yaşayan D. P., adlı bir kişinin para karşılığı sonucu "negatif" sahte PCR testi hazırladığı bilgisine ulaştı.

Polis 33 yaşındaki D. P.'nin evine düzenlediği baskında, sahte PCR testi yapımında kullanılan bilgisayar ve yazıcılar ile Türkiye'ye gelmek isteyen çok sayıda Bulgar vatandaşı adına düzenlenmiş, "negatif" sonuçlu PCR test sonuçlarını gösteren sahte belgeleri ele geçirdi. D. P. gözaltına alındı.