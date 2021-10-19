Kongo’da katliam gibi kaza! Kamyon nehre devrildi: 50 ölü

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde katliam gibi bir kaza meydana geldi.

50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Haut-Katanga eyaletinde Mitwaba bölgesine 65 kilometre uzaklıktaki Tambo köyü yakınlarında seyir halindeki kamyonun Kalume Ngongo Nehri'ne devrilmesi sonucu kamyonun kasasında seyahat eden 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazadan sadece 2 kişinin yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.