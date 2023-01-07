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Giriş Tarihi: 7.1.2023 01:41

Kongre baskınının yıl dönümünde Beyaz Saray'da anma töreni! ABD Başkanı Biden'dan demokrasi vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen anma töreninde konuştu.

AA
Kongre baskınının yıl dönümünde Beyaz Saray’da anma töreni! ABD Başkanı Biden’dan demokrasi vurgusu

Bundan 2 sene önce Kongre'nin basılarak, ABD tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını söyleyen Biden, baskıncıların, halkın iradesini yok sayarak "demokrasiye karşı bir saldırı" gerçekleştirdiklerini belirtti.

"AMERİKAN DEMOKRASİSİ GARANTİ ALTINDA DEĞİL"

Biden, Kongre baskınının uluslararası yankılarına da değinerek, yaşanılanların şaka olmadığını, Amerikan demokrasisinin hiçbir zaman garanti altında bulunmadığını kaydetti.

14 KİŞİYE MADALYA

Başkan Biden, 2020'deki seçimlere ilişkin faaliyetleri ve 6 Ocak Kongre baskınına karşı verdikleri mücadeleden ötürü aralarında hayatını kaybeden polis memurlarının yakınları ve yerel yöneticilerin de bulunduğu 14 kişiye, Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Madalyası'nı takdim etti.

Bu madalyanın ülkenin en yüksek ödüllerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Tarih isimlerinizi ve cesaretinizi hatırlayacaktır." ifadesini kullandı.

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Kongre baskınının yıl dönümünde Beyaz Saray'da anma töreni! ABD Başkanı Biden'dan demokrasi vurgusu
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