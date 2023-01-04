Kongre’de kriz

ABD'de 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresi'nin yasama süreci önceki gün başladı. Temsilciler Meclisi'nin ilk oturumu için toplanan vekiller, meclis başkanını seçmek için oy kullandı. Meclisin yeni başkanı olması beklenen Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy partisinden 203 oy aldı. Cumhuriyetçilerin 10'u Andy Biggs'e oy verdi. 212 oy ile Demokratların tamamı Temsilciler Meclisi'ndeki parti liderleri Hakeem Jeffries'e oy kullandı. Böylece McCarthy, kendi partisinden yeterli oy alamadığı için son 100 yılda başkanlık seçimlerini ilk turda kazanamayan ilk çoğunluk lideri oldu. ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alıyor.