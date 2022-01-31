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Giriş Tarihi: 31.1.2022 13:16

Konserde dehşet anları: VIP bölümüne silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

AA
Konserde dehşet anları: VIP bölümüne silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da binlerce kişinin katıldığı konser alanı kana bulandı. Açık hava tiyatrosundaki konserin VIP bölümüne düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Paraguay'ın güneyinde başkent Asuncion'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki San Bernardino şehrindeki Ja'umina Festivali kapsamında, bir açık hava tiyatrosundaki konserin VIP bölümüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Paraguay’da festivale silahlı saldırı: 2 ölü | Video

ÜNLÜ MODEL HAYATINI KAYBETTİ

Paraguay'da tanınmış model Cristina Vita Aranda'nın saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sırasında konsere katılanların paniğe kapılarak izdihama yol açtığı ifade edildi. Saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Paraguay Ulusal Polisinden yapılan yazılı açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve saldırının fail veya faillerinin arandığı duyuruldu.

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Konserde dehşet anları: VIP bölümüne silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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