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Giriş Tarihi: 29.10.2021 15:30

Konya'da yeni obruk: 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde!

AA
Konya’da yeni obruk: 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde!

Konya'daki oluşan obrukların ardı arkası kesilmiyor. Çumra ilçesindeki mısır tarlasında 20 metre çapında ve 12 metre derinliğinde obruk oluştu. İşte detaylar....

Balçıkhisar Mahallesi'nde hasadı süren mısır tarlasında çiftçi Bayram Şahin, obruk olduğunu fark etti.

Obruğun, 20 metre çapında ve yaklaşık 12 metre derinliğinde olduğu görüldü.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlada çökmenin yanı sıra yarıkların oluştuğunu söyledi.

Obruğun yer altı su kaynağının da tükenmesiyle meydana geldiğini düşündüğünü anlatan Şahin, "Önlem alınması gerekir. Mahallede korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Mavi Tünel vasıtasıyla gelecek suya ihtiyacımız var ve bir an önce gelmesini diliyoruz." dedi.

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Konya'da yeni obruk: 20 metre çapında, 12 metre derinliğinde!
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