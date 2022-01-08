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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Köpeğinin yaş günü için servet harcadı

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Köpeğinin yaş günü için servet harcadı
Çin'de, köpeği için sıradışı bir doğum gününe imza atan kimliği belirsiz kadın, 520 drone kiralayıp görsel şölen düzenledi. Drone'larla havaya "Doudou'nun 10. doğum günü kutlu olsun" yazıldı. Daha sonra doğum günü pastası ve hediye kutusu oluşturuldu. Ülke basınındaki haberlere göre, kadın köpeği için her ayrıntıyı ince ince tasarladı. Çünkü, Çince'de "520" ve "Seni seviyorum" ifadelerinin telaffuzu birbirine benziyor. Öte yandan gösterinin drone uçurulmasının yasak olduğu yüksek katlı binaların olduğu bölgede yapıldığı ve polisten izin alınmadığı da kaydedildi.
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Köpeğinin yaş günü için servet harcadı
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