Köpek gibi görünmek için 260 bin lira harcadı

Japonya'da
ismi açıklanmayan bir
adam, sıradışı merakı
nedeniyle dünya
basınında geniş ilgi
gördü. Tek hayalinin
köpek gibi görünmek
olduğunu belirten
adam, bunun için
adeta servet harcadı.
En sevdiği köpek
cinsi gibi görünmek
isteyen adam, gerçekçi
bir "border collie"
kostümü için 2 milyon
yen (yaklaşık 260 bin
TL) harcadı. Kostümün, film
ve reklamlara heykel ve model
üretmesiyle bilinen "Zeppet"
adlı Japon şirketi tarafından yapıldığı
açıklandı. 40 günde hazırlanan
özel köpek kostümü ile çektiği fotoğrafları
sosyal ağlarda paylaşan adam, bu
sıra dışı görüntüsü ve merakıyla herkesi
şaşkına çevirdi.