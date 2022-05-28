Köpek gibi görünmek için 260 bin lira harcadı

Japonya'daismi açıklanmayan biradam, sıradışı merakınedeniyle dünyabasınında geniş ilgigördü. Tek hayalininköpek gibi görünmekolduğunu belirtenadam, bunun içinadeta servet harcadı.En sevdiği köpekcinsi gibi görünmekisteyen adam, gerçekçibir "border collie"kostümü için 2 milyonyen (yaklaşık 260 binTL) harcadı. Kostümün, filmve reklamlara heykel ve modelüretmesiyle bilinen "Zeppet"adlı Japon şirketi tarafından yapıldığıaçıklandı. 40 günde hazırlananözel köpek kostümü ile çektiği fotoğraflarısosyal ağlarda paylaşan adam, busıra dışı görüntüsü ve merakıyla herkesişaşkına çevirdi.