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Giriş Tarihi: 28.5.2022

Köpek gibi görünmek için 260 bin lira harcadı

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Köpek gibi görünmek için 260 bin lira harcadı
Japonya'da ismi açıklanmayan bir adam, sıradışı merakı nedeniyle dünya basınında geniş ilgi gördü. Tek hayalinin köpek gibi görünmek olduğunu belirten adam, bunun için adeta servet harcadı. En sevdiği köpek cinsi gibi görünmek isteyen adam, gerçekçi bir "border collie" kostümü için 2 milyon yen (yaklaşık 260 bin TL) harcadı. Kostümün, film ve reklamlara heykel ve model üretmesiyle bilinen "Zeppet" adlı Japon şirketi tarafından yapıldığı açıklandı. 40 günde hazırlanan özel köpek kostümü ile çektiği fotoğrafları sosyal ağlarda paylaşan adam, bu sıra dışı görüntüsü ve merakıyla herkesi şaşkına çevirdi.
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Köpek gibi görünmek için 260 bin lira harcadı
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