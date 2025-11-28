Köpekbalığı bir kişiyi parçaladı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinde köpekbalığı saldırısına uğrayan turistlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. ABC News'in haberine göre, NSW yetkililerinden yapılan açıklamada Crowdy Bay Ulusal Parkı'ndaki Kylies Plajı'nda yüzen 20'li yaşlarındaki 2 turistin yerel saatle 06.30 sularında köpekbalığı saldırısına uğradığı belirtildi. Avustralya'nın Queensland eyaletinde, şubatta okyanus sahilinde yüzdüğü esnada köpekbalığı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız da hayatını kaybetmişti.