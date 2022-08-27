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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Köpekbalığından kurtulmak için göz teması kurun!

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Köpekbalığından kurtulmak için göz teması kurun!
Hawaii'de dalgıç Kayleigh Grant, sosyal medyada yayımladığı bir videoda arkadaşı Andriana'yı gerçek hayattaki bir kaplan köpekbalığıyla karşı karşıya gelirken gösteriyor. Kısa videoda Grant, bir köpekbalığı saldırısıyla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini anlatıyor: "Köpekbalıkları gibi üst düzey avcılarla uğraşırken bizim de bir yırtıcı gibi davranmamız gerekiyor. Yüzücüler su sıçratmamalı. Bunun yerine arkalarını dönmemeli, hayvana bakmalı ve göz temasını sürdürmeli. Elinizi kaplan köpekbalıklarının kafalarının üstüne koyabilir, hafifçe aşağı itebilirsiniz ve bu onları sizden uzaklaştıracaktır."
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Köpekbalığından kurtulmak için göz teması kurun!
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