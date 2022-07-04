Köpekbalığını döve döve kardeşini kurtardı

ABD'ninFlorida eyaletinde köpekbalığı saldırısına uğrayan Addison Bethea isimli genç kız ölümden döndü. Keaton Plajı'nda deniz tarağı arayan 17 yaşındaki Bethea, bir anda beliren 3 metrelik köpekbalığının saldırısına uğradı. Durumu fark eden erkek kardeşi Rhett, genç kızın yardımına koştu. Rhett, kızın bacağını bırakıp uzaklaşana kadar köpekbalığını dövdü.Ağır yaralı olarak kurtulan kız, hava aracıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve bacağının bir kısmını kaydeden Addison Bethea, kardeşi sayesinde ölümden döndü. Baba Shane Bethea, "Kızımın durumu stabil hale getirildi ve doktorlar bacağını kurtarmak için çabalıyor" açıklamasında bulundu.