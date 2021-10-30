Köpekbalıkları insanları fok sanıyor

Avustralya
'daki Macquarie Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, köpekbalıklarının neden insanlara saldırdığını ortaya koydu. Sudaki fokları ve insanları filme alan araştırmacılar, görüntüleri bilgisayar ortamında köpekbalıklarının görüş biçimini yansıtacak şekilde düzenledi. Köpekbalığı perspektifinden insanların şekli ve hareketinin foklarla aynı göründüğü tespit edildi. Çalışma, büyük beyaz köpekbalıklarının tipik avlarını sörf tahtalarında veya kendi başına yüzen insanlardan ayırt edemediğini gösterdi. Bulgular, bazı köpekbalığı saldırılarının yanlış "kimlik tespitinden" kaynaklandığı teorisine kanıt sağladı.