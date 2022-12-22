Körfez ülkeleri ve İİT’den Taliban’ın kız öğrencilerle ilgili kararına tepki

Yasağın endişe verici olduğu kaydedilen görüşmede iki bakan, İslam dininin kadınlara ayrıcalıklı bir konum tanıyarak haklarını koruduğunu böylece kadına büyük önem verdiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, kadın haklarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu vurgulanarak, tüm kadınların ve kızların eşit şekilde hayatın her alanına katılım sağlamalarının önemine işaret edildi.

İki bakan ülkelerinin, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliği destekleyen tavırlarını ortaya koyarak, dost Afgan halkının daha sürdürülebilir gelecek inşasını hedefleyen uluslararası çabaların yanında yer aldıklarını belirtti.