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Giriş Tarihi: 2.11.2023

Koridorda ameliyat yapıyoruz

Koridorda ameliyat yapıyoruz
Gazze'de Şifa Hastanesi'nin kapasitesi dolduğu için yaralılar koridorlarda ameliyat ediliyor. Sağlık personelinin tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle çocukları bile anestezisiz ameliyat etmek zorunda kaldığı hastanede, acil yaralılar kanaması olmasına rağmen sıraya alınıyor. Anestezi uzmanı Menar Feyyaz da sağlık personelinin yaralıların hayatını kurtarmak için düşük kalitede anestezi malzemesi kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Feyyaz, "Ameliyatlar koridorlarda basit anestezi ile yapılıyor ve bu da insan hayatını tehdit ediyor" şeklinde konuştu.
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Koridorda ameliyat yapıyoruz
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