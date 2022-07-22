Korku filmlerini aratmayan olay! Villa partisinde havuz bir anda yarıldı, 2 kişi deliğe böyle sürüklendi

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

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GİRDAP ETKİSİ YARATMIŞ

Görgü tanıkları, havuz partisinde olay anında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirterek, su seviyesinin aniden azalmaya başladığını ve açılan obruğun girdap etkisi ile 2 kişiyi içine çektiğini aktardı.