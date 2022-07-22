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Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:03 Son Güncelleme: 22.7.2022 10:04

Korku filmlerini aratmayan olay! Villa partisinde havuz bir anda yarıldı, 2 kişi deliğe böyle sürüklendi

İHA
Korku filmlerini aratmayan olay! Villa partisinde havuz bir anda yarıldı, 2 kişi deliğe böyle sürüklendi

İsrail'de özel bir şirketin çalışanlarına verdiği partide felaket yaşandı. Bir anda zemininde oluşan delik 2 kişiyi içine çekti. Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, diğer kişinin cansız bedenina ulaşıldı.

İsrail'in Judean Foothills bölgesinde yer alan Karmei Yosef kasabasında özel bir şirketin çalışanları için düzenlediği havuz partisi sırasında havuzun altında içinde insanlar varken obruk oluştu. Havuzdaki tüm su obruğa boşalırken, 2 kişi açılan obruğun içine düştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

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GİRDAP ETKİSİ YARATMIŞ

Görgü tanıkları, havuz partisinde olay anında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirterek, su seviyesinin aniden azalmaya başladığını ve açılan obruğun girdap etkisi ile 2 kişiyi içine çektiğini aktardı.

HAVADAN KONTROL

Bölgede meydana gelen obruğun ardından ekipler, helikopter ile bölgede başka obruklar olup olmadığını havadan kontrol etti.

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Korku filmlerini aratmayan olay! Villa partisinde havuz bir anda yarıldı, 2 kişi deliğe böyle sürüklendi
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